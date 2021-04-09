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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صابر الرباعي يكشف تفاصيل خاصة عن أسرته .. وعن ميوله الكروية رغم جنسيته التونسية..ويؤكد : الجمهور التونسي له ذوق عالي في اختيار الموسيقى

المطرب التونسي صابر
المطرب التونسي صابر الرباعي

صابر الرباعي :

 

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صابر الرباعي يحكي عن أول تجربة له على مسرح قرطاج

 

قال الفنان التونسي ، صابر الرباعي ، إنه متزوج ، ولديه 5 أبناء ، مشيراً إلى أن أكبرهم إسلام ، وصفاء ، والصغار هما : جودهادي ، وأمير ، وشابة ، مضيفاً أن " جودهادي " هو اسم مركب .

 

وأضاف " صابرالرباعي " خلال لقائه مع برنامج " سهرانين " المُذاع على فضائية " أون " ، أن في الوقت الذي كانت زوجته حاملة في " جودهادي " ، كان والده قد توفى ، وكانوا سيسمونه " جود " فقط ، ولكن مع وفاة والده قاموا بتسميته باسم مركب وهو " جودهادي " حتى تبقى دائماً ذكرى والده موجودة .

 

وتابع المطرب التونسي ، أن ابنه " إسلام " هو أكثر الأبناء شبيهاً له في الشخصية ، حيث إنه هادئ ، مضيفاً أن " صفاء " لها شخصية خاصة بها ، وتتسم بالحنية المفرطة، بينما " جودهادي " به شقاوة ، وأمير " له شخصية خاصة ولا يحب لعب الصغار ، وهادئ وعاقل ، ولا يحب الصوت المرتفع .

 

وقال " الرباعي " ، إنه مميز في لعب " البلايستيشن " ، قائلاً : أنا بحب ألعب بلايستيشن وكنت بكسب أصحابي دايماً ، وبحب اتفرج على كرة القدم. 

وأضاف ، قائلاً : أنا برشلوني من الأساس وبشجع برشلونة .

وتابع ، أن على الرغم من أنه تونسي الجنسية ، إلا إنه لم يشجع فريق الترجي التونسي ، مشيراً إلى أن فريق الترجي يعتبر من الفرق التي نتشرف بها داخل وخارج تونس .

 

وأشار المطرب التونسي، إلى إنه عرض عليه المشاركة في فيلم "حب البنات" مع الفنانة ليلوي علوي، ولكنه رفض لأن شعر بأن الوقت غير مناسب له أن يظهر في السينما. 

 

وأضاف ، أنه كان يميل للغناء أكثر من التمثيل، وكان متمسكاً بعمله كمطرب أكثر، خاصة في مصر، حيث إن لديه جمهور كبير، قائلا: "كنت قلقان وحبيت إني أتمكن الأول في الغناء".

 

ونوه “ الرباعي ” ، أن الجمهور التونسي له ذوق عالي في اختيار الموسيقى، مشيراً إلى أول تجربه له على مسرح "قرطاج"، معقباً "كان يوم مميز بالنسبالي، لأن حلم أي فنان إنه يظهر على هذا المسرح خاصة لأنه جمهوره مميز وصعب ومختلف".

 

وأوضح ، أنه كان لديه رهبة وخوف في أول تجربة له على المسرح، وواجه العديد من الصعوبات، معقباً: "كان مطلوب مني أن أكون قد المسئولية أمام هذا الجمهور، مع الحفاظ على حركات معينة أثناء الأداء، عشان مكونش أوفر".

صابر الرباعي برنامج سهرانين اخبار التوك شو أمير كراراة الميول الكروية

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