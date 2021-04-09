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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر

التمر
التمر

يجب أن يكون التمر عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي للجميع ؛ ليس فقط من أجل قوى الشفاء الخاصة بهم ، ولكن لكل الفوائد العظيمة التي لديهم. التمر مليء بالفيتامينات والمعادن. كما أنها مصدر جيد للألياف. هناك العديد من الفوائد الرائعة التي يجب أن يكون كل عشاق الطعام على دراية بها.

 

 

يحتوي على نسبة عالية من الألياف

الألياف مهمة لصحتك العامة. الألياف مفيدة لصحة الجهاز الهضمي. الأطعمة المليئة بالألياف تجعلك تشعر بالشبع لفترات أطول من الوقت. يوجد حوالي 7 جرامات من الألياف في حصة واحدة من التمر ، لذا فقد حان الوقت لإضافتها إلى نظامك الغذائي!

 


لا يحتوي التمر على نسبة قليلة جدًا من الدهون فقط ، بل لا يحتوي على الكوليسترول! هذا يعني أنه من خلال إضافة التمر إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك في الحفاظ على إدارة الكوليسترول لديك وحتى مساعدتك على فقدان بعض الوزن في نفس الوقت. أضف القليل من العناصر المنقذة للحياة للحصول على وجبة خفيفة يومية وصحية

 

 
لا يحتوي التمر على نسبة قليلة جدًا من الدهون فقط ، بل لا يحتوي على الكوليسترول! هذا يعني أنه من خلال إضافة التمر إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك في الحفاظ على إدارة الكوليسترول لديك وحتى مساعدتك على فقدان بعض الوزن في نفس الوقت. أضف القليل من العناصر المنقذة للحياة للحصول على وجبة خفيفة يومية وصحية!

 

مضاد الاكسدة
تقدم التمر قائمة طويلة من مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة العديد من الأمراض المختلفة. تحمي مضادات الأكسدة خلايا الجسم من الجزيئات غير المستقرة التي قد تسبب تفاعلات ضارة بجسمك. من المعروف أن التمر يساعد في الإصابة بأمراض القلب وحتى السرطان.  ضادات الأكسدة خلايا الجسم من الجزيئات غير المستقرة التي قد تسبب تفاعلات ضارة بجسمك. من المعروف أن التمر يساعد في الإصابة بأمراض القلب وحتى السرطان.  

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