قاد فريقا هنديا.. شوبير يستنكر تعيين فينجادا مديرا فنيا لـ اتحاد الكرة المصري

استنكر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تعيين البرتغالي فينجادا، مدرب الزمالك سابقًا، مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة خلفًا لمحمود سعد.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورت ” أن فينجادا رحل عن الزمالك عقب تحقيق نتائج سيئه مع الفريق ولم يتول عقب ذلك أي نادي كبير مشددا أن فينجادا تولى من قبل قيادة أحد الفرق الهندية

وأضاف أن فينجادا لم يتول منصب المدير الفني للاتحاد من قبل في أي دولة أخرى مشددا أن سنه ليس كبيرا ولكنه أيضا ليس صغير السن.

وأكمل أن الاختيار “ غريب” حيث أن كل مدربي المنتخبات المصرية في الوقت الحالي مصريين لذلك فكان من المتوقع التعاقد مع مدير فني مصري لقيادة الاتحاد.

استقبل أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، نيلو فينجادا المدرب البرتغالي الشهير في حضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد في مقر الاتحاد.

وذلك بعد جلسة مفاوضات بأحد فنادق القاهرة حول تفاصيل تولي المدرب البرتغالي مهمة المدير الفني للاتحاد، قام بعدها بزيارة مقر الاتحاد.

وكان فينجادا قد وصل القاهرة بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم للتفاوض حول تولي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة.