السفير الأمريكي بالعراق يحسم الجدل حول مستقبل السفارة

بعد تكرار الهجمات عليها



أكد السفير الأميركي لدى العراق، ماثيو تولر، أنه لا توجد أي نية لإغلاق السفارة الأميركية في بغداد، مشيراً إلى أن "المجاميع المنفلتة التي تهاجم المنطقة الخضراء تستهدف السيادة العراقية".



ونقلت الوكالة الرسمية عن تولر قوله إن "الحكومة العراقية اتخذت خطوات جيدة في سبيل منع تكرار هذه الهجمات".



وبشأن احتمالية إغلاق سفارة بلاده في العراق أشار إلى أنه لا توجد أي نية حول ذلك و"الإدارة الأميركية الحالية تركز على العمل الدبلوماسي للوصول إلى نتائج جيدة".



وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي حتى باتت تقع بصورة شبه يومية، بعد مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، مهدي المهندس في 3 كانون الثاني 2020، حيث كانت واشنطن تتهم سليماني بالمسؤولية عن استهداف مقراتها، إضافة إلى اقتحام سفارتها في بغداد.



والجمعة الماضي، توعد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، باستمرار "عمليات المقاومة"، لإزالة كل القواعد العسكرية الأميركية في البلاد، مشيراً إلى أنه "لا مجال لاستمرار القواعد العسكرية الأميركية لا في قاعدة عين الأسد بالأنبار ولا في قاعدة الحرير في أربيل ولا في أي مكان".



ويوم أمس الخميس أعلنت خلية الإعلام الأمني العثور على عجلة قرب طريق هيت - البغدادي شرق قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار التي يتمركز فيها جنود أميركيون وذلك بعد يوم واحد من انطلاق الجولة الثالثة للحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.



وخلال محادثات الجولة الثالثة للحوار الستراتيجي، التي جرت الأربعاء الماضي، بين أميركا والعراق، توافقت واشنطن وبغداد على سحب آخر القوات الأميركية المقاتلة في العراق حيث لا تزال تنتشر للتصدي لتنظيم داعش.



وأكد البلدان في بيان مشترك إثر هذه المحادثات الستراتيجية الافتراضية أن "مهمة الولايات المتحدة وقوات التحالف تحولت الى (مهمة) تدريب ومشورة، ما يتيح تاليا إعادة نشر أي قوة مقاتلة لا تزال في العراق، على أن يحدد الجدول الزمني (لذلك) خلال محادثات مقبلة".



ويأتي هذا القرار فيما تتعرض القوات الأميركية في العراق في شكل شبه يومي لهجمات صاروخية تنسب إلى فصائل مسلحة.