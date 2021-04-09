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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان أمريكي هام بشأن التأشيرات والهجرة

إعلان هام من الولايات
إعلان هام من الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قرر، إعفاء جميع المهاجرين والمخطوبين المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة من قيود السفر الإقليمية السارية حالياً بسبب جائحة كوفيد 19 بحسب ما ذكر موقع "الحرة".

يأتي القرار تماشياً مع التزام وزارة الخارجية بتسهيل السفر المشروع إلى الولايات المتحدة.

ودعا برايس المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة الهجرة أو الخطوبة في بلد متأثر بتقييد تأشيرة COVID-19 والذين يعتقدون أنهم قد يندرجون تحت هذه الاستثناءات التحقق من الموقع الخاص بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية لتحديد خطواتهم التالية.

وألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن أو علّق العمل بتدابير عدة كان سلفه دونالد ترامب قد فرضها في إطار إدارة ملف الهجرة لكن جهات عدة قدّمت طعونا قضائية بقرارات بايدن، خصوصا السلطات الجمهورية في ولاية تكساس.

وأعلن مستشارون سابقون لترامب، إنشاء مكتب محاماة في خطوة ترمي إلى التحرّك قضائيا للدفاع عن إرث الرئيس الأمريكي السابق بوجه "هجمات لليسار الراديكالي" قالوا إن خلفه جو بايدن يقف وراءها.

أمريكا الهجرة التأشيرة

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