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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب حجازي.. كلاسيكو ناري بين الاتحاد والهلال بـ الدوري السعودي

صدى البلد

يستضيف فريق اتحاد جدة نظيره  الهلال، اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري السعودي.

 

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز على الهلال في مباراة اليوم، لتقاسم الوصافة مؤقتا مع الشباب، وإشعال المنافسة على لقب الدوري السعودي.

 

ويفقد الاتحاد لخدمات مدافعه المصري أحمد حجازي في مباراة اليوم ضد الهلال للإيقاف، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الرائد الأخيرة.

 

في المقابل يطمح الهلال في خطف الثلاث نقاط من اتحاد جدة، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، 

 

كانت مباراة الدور الأول انتهت بتعادل الهلال مع اتحاد جدة بهدف لكل منهما.

 

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، ويحل الشباب ثانيا بـ 45 نقطة، واتحاد جدة ثالثا بـ 42 نقطة.

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