أسعار الطماطم تتراوح بين 1.25 و 2.4 جنيه
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 9-4-2021
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 9 أبريل2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ونستعرض أسعار الخضروات اليوم الجمعة في سوق العبور على النحو التالي:
تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.25 و 2.4 جنيه، البطاطس بين 1.25 و 2.5 جنيه ، البصل بين 1.50 و 4.5 جنيه.
وتراوح سعر الكوسة اليوم الجمعة في سوق العبور بين 2 و 5.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا بين 5 إلى 7 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 2 و 5 جنيه .
وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 3 و 6 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيه.
فيما تراوحت أسعار الملوخية اليوم الجمعة في سوق العبور بين 5 الى 7 جنيهات، الخيار البلدي بين 2 إلى 5 جنيه.
ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور
وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 6 و 16 جنيها للكيلو.
وتراوح سعر كيلو البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، البرتقال الصيفى 2 و 4 جنيه ، برتقال ابوسره بين 4 و 8 جنيه للكيلو .
وسجل سعر كيلو اليوسفى بين 4 و 7 جنيه ،سعر كيلو جوافة بين 4 و 7 جنيها ، الرومان بين 7 و 11جنيها.