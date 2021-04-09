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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الطماطم تتراوح بين 1.25 و 2.4 جنيه

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 9-4-2021

أسعار -الخضراوات
أسعار -الخضراوات

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 9 أبريل2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ونستعرض أسعار الخضروات اليوم الجمعة في سوق العبور على النحو التالي: 

تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.25 و 2.4 جنيه، البطاطس بين 1.25 و 2.5 جنيه ، البصل بين 1.50 و 4.5 جنيه.

وتراوح سعر الكوسة اليوم الجمعة في سوق العبور بين 2 و 5.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا بين 5 إلى 7 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 2 و 5 جنيه .


وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 3 و 6 جنيه الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيه.


فيما تراوحت أسعار الملوخية اليوم الجمعة في سوق العبور بين 5 الى 7 جنيهات، الخيار البلدي بين 2 إلى 5 جنيه.

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور 

وفيما تعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور  بين 6 و 16 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر كيلو البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، البرتقال الصيفى 2 و 4 جنيه ، برتقال ابوسره بين 4 و 8 جنيه للكيلو .

وسجل سعر كيلو اليوسفى بين 4 و 7 جنيه ،سعر كيلو جوافة بين 4 و 7 جنيها ، الرومان بين 7 و 11جنيها.





 

اسعار الخضراوات سوق العبور اليوم الجمعة جنيه كيلو

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