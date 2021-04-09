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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرة البيئة: خطة متكاملة للحفاظ على الموارد الطبيعية بمدينة دهب

صدى البلد

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة بصدد إعداد خطة للإدارة البيئية المتكاملة لساحل مدينة دهب خلال الفترة المقبلة بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحى مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال المقبلة، من خلال تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير نظم إدارة  المحميات الطبيعية بالمدينة .

جاء ذلك خلال اجتماع  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلى المجتمع المحلى والعاملين بالسياحة بمدينة دهب لبحث ومتابعة الأوضاع البيئية والأنشطة البحرية بالمدينة  ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة  بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلى وزارة السياحة وعدد من الجهات المعنية.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن الفترة القادمة ستشهد استكمال تطوير المحميات وتعزيز التعاون والعمل فى حماية البيئة بالمدينة بالتعاون مع المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية والعاملين فيما يتعلق بالأنشطة البحرية بما يحقق الصالح للجميع ويفعل دور المجتمع المدني والمحلي في العمل البيئي، مضيفة ان كل جهود واجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية وتطوير المحميات تستهدف في المقام الأول الترويج للسياحة البيئية بالمدينة هو ما يحقق مصالح للمجتمع المحلي والعاملين بالسياحة كشريك أساسي للعمل البيئي.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بتدريب ورفع الوعي البيئي للعاملين بالأنشطة البحرية باعتبارهم جزء أساسي من العمل البيئي، مؤكدة اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشري كأحد أهم أذرع حماية البيئة والحفاظ عليها.

وأكد الحضور، دعمهم لجهود وزارة البيئة وعلى استعدادهم للمشاركة بجهود حماية البيئة البحرية كرقابة مدنية للحفاظ على استدامة البيئة والانشطة البحرية.

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