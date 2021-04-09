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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأسباب اقتصادية.. حكومة الجبل الأسود تعدل قواعد منح جنسيتها للأجانب

صربيا
صربيا

قررت حكومة الجبل الأسود تطوير منظومة "منح الجنسية لأسباب اقتصادية" بإدخال تعديلات عليها تجعلها لا تقتصر إلى منح الجنسية لكبار المستثمرين ورجال الأعمال في مقابل استثمارهم في اقتصادها بل ليمتد الى منح الجنسية لاصحاب القدرات العلمية الفذة وللنابهين في مجالات الابتكار والبحث العلمي. 


قال جاكوف ميلاتوفيتش وزير اقتصاد الجبل الاسود لوكالة تانيوج للأنباء إن منظومة "منح الجنسية لأسباب اقتصادية" هو برنامج دشنته حكومة الجيل الاسود فى يناير من العام الماضى ويتسغرق تنفيذه ثلاثة أعوام وكان يستهدف في الأساس جذب المستثمرين وأصحاب المشروعات للاستفادة بالإقامة المستقرة في البلاد والتمتع بمزايا دعم المستثمرين بالجبل الأسود مقابل ضح استثماراتهم فيها. 


وأضاف: "ندرس الآن توسيع نطاق البرنامج بهدف جذب المبتكرين فى مجالات التكنولوجيا والاتصالات والعلوم ومعاملتهم بذات الامتيازات التى تتم معاملة المستثمرين ورجال الاعمال الاجانب مناصحاب الاموال الذين تم بالفعل منح 200 منهم جنسية الجبل الاسود وفق البرنامج منذ بدء العمل به . 


وأشار وزير اقتصاد الجبل الاسود فى تصريحاته لتانيوج انه على الرغم من عمليات الاغلاق و منع السفر على التى خلقتها جائحة كورونا فى مارس من العام 2020 فقد نجح برنامج منح الجنسية لاسباب اقتصادية فى جذب مستثمرين فى قطاعات الصناعة والسياحة والتشييد الى البلاد وقد تم منحهم الجنسية واصدار جوازات سفر " الجبل الاسود " لهم كمواطنين . 


وتوقع وزير اقتصاد الجبل الأسود أن يلقى البرنامج رواجا فى الاشهر القادمة بعد التخفيف من اجراءات منع السفر بسبب كورونا كاشفا عن وجود طلبات تجنس عديدة تجرى دراستها لمستثمرين فى قطاعات الزراعة و التشييد العقارى والصناعة فى طلبوا الحصول على جنسية الجبل الاسود لتسهيل استثمارهم وعمل مشروعاتهم على أراضيها، وهو ما يدفع حكومة الجبل الاسود حاليا الى التفكير فى مد العمل بالبرنامج لثلاثة اعوام قادمة بدءا من العام يناير 2023 . 
 

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