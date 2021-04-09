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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: قد نتخذ خطوات لحماية المدنيين من أي قتال شرق أوكرانيا

الكرملين: قد نتخذ
الكرملين: قد نتخذ خطوات لحماية المدنيين من أي قتال بأوكرانيا

أعلن الكرملين اليوم الجمعة أن السلطات الروسية بصدد اتخاذ خطوات لحماية المدنيين من أي قتال شرق أوكرانيا.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، ديمتري بيسكوف، على تصريحات مسؤول روسي حذر فيها من احتمال تكرار مجزرة سريبرينيتسا التي وقعت في تسعينيات القرن الماضي في منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا.

ويأتي هذا التطور في وقت ارتفع فيه منسوب التوتر بين روسيا وأوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق، بعدما أصبحت اشتدت وتيرة الاشتباكات بين متمردين انفصاليين تدعمهم روسيا مع قوات أوكرانيا.

ويتحدث سكان منطقة دونباس باللغة الروسية، رغم أنهم يعيشون داخل حدود أوكرانيا.

وتصاعد التوتر بعد تقارير تحدثت عن حشود عسكرية روسية على الحدود مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "إن دول العالم بأسرها، بمن فيها روسيا، ستحاول منع تكرار سريبرينيتسا أخرى في أوكرانيا حال اندلاع الأعمال العدائية هناك".

 

 

أوكرانيا روسيا الكرملين

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