فيديو جراف.. القرين الملكي الأطول .. رحيل الأمير فيليب وبكاء الملكة إليزابيث

فيديو جراف.. وداعا الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث



رحل الأمير فيليب، عن عمر ناهز 99 عامًا، وبكته الملكة إليزابيث في مشهد لفت أنظار العالم فى قلعة وندسور بعد أن شارك في ٢٢ ألف مناسبة رسمية

وُلد 10 يونيو 1921 في جزيرة كورفو اليونانية وكان عضوا في العائلة المالكة اليونانية وتزوج الأمير فيليب من الملكة إليزابيث.



وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام: "ببالغ الأسى، تُعلن جلالة الملكة وفاة زوجها المحبوب، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق أدنبرة".

وأضاف البيان: "توفي صاحب السمو الملكي بسلام هذا الصباح في قلعة وندسور".

وقال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن الأمير الراحل "كان مُلهما لعدد لا يحصى من الشباب".

ولمزيد من التفاصيل حول وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث شاهد الفيديو جراف التالى.