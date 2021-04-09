دعواتكم .. أيمن بهجت قمر:  خالد النبوي مصاب بكورونا

أكد الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر، إصابة الفنان الكبير خالد النبوي بفيروس كورونا.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك:"خالد النبوي قلبه بخير هو عنده كورونا ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه دعواتكم".

وأعلنت السيدة منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي مرض زوجها، في منشور لها على حسابها بموقع فيسبوك، دون تحديد الحالة الصحية التي يمر بها حاليا.

وكتبت منى المغربي منشورا مقتضبا قائلة:" خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعوله"، ولم تشارك متابعيها على فيسبوك مزيدا من المعلومات.

يأتي ذلك في ظل تداول شائعة على السوشيال ميديا، تفيد بإصابة الفنان خالد النبوي بفيروس كورونا، وسوء حالته الصحية إثر تعرضه لأعراض شديدة من المرض.

شارك الفنان خالد النبوي، على مدار الأيام الماضية متابعيه على حساباته بموقع فيسبوك، الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، دون التنويه عن مرضه.