وفاة مغني الراب الأمريكي DMX عن عمر 50 عاما

توفي مغني الراب الأمريكي دي إم إكس اليوم الجمعة في أحد مستشفيات نيويورك بعد صراع مع المرض، إثر إصابته بأزمة قلبية في منزله الأسبوع الماضي بحسب موقع فاريتي.

ووضع المغني DMX على جهاز التنفس الصناعي، طوال الأسبوع الماضي، وكانت عائلته بجواره.

وقال موراي ريتشمان لشبكة ‪CNN‬، منذ أيام، إن موكله وصديقه القديم نقل في سيارة إسعاف إلى مستشفى محلي، ويتلقى دعما طبيا لمساعدته في البقاء على قيد الحياة، مشيرا إلى Hk سبب النوبة القلبية مازال مجهولا حتى الآن.

دي إم إكس، واسمه الحقيقي إيرل سيمونز كان مسيطرا على موسيقى الراب وأشهر من قدمها في أواخر التسعينات، واحتلت 5 ألبومات له في بداية مشواره المرتبة الأولى على قوائم بيلبورد.

وظهر دي إم إكس الذي يبلغ من العمر 50 عاما، في عدد من الأفلام بهوليوود، لكن مسار حياته تحول تماما، وقضى عاما خلف القضبان بتهمة الاحتيال الضريبي، وتم إطلاق سراحه من السجن في يناير 2019.