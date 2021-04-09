رسالة عزاء من ملك البحرين في وفاة الأمير فيليب

أرسل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعازيه ومواساته إلى الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز، بوفاة الأمير فيليب دوق أدنبرة.

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية؛ فقد أعرب العاهل البحريني في برقية له عن خالص تعازيه وصادق مواساته ل ولي عهد المملكة المتحدة وحكومة وشعب بريطانيا الصديق، راجيًا الرحمة للفقيد وللأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما استذكر العاهل البحريني مناقب الفقيد الراحل وإسهاماته الطيبة طوال سنوات حياته الحافلة بالإنجازات خدمة للمملكة المتحدة وشعبها الصديق.

وكانت بريطانيا اعلنت أن جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية، بسبب جائحة كورونا، وأن جثمانه سيرقد في قلعة وندسور عقب إقامة الجنازة في كنيسة القديس جورج.

وقالت كلية الأسلحة البريطانية في بيان إن جنازة الأمير فيليب دوق إدنبرة، لن تكون رسمية، داعية الجمهور إلى عدم حضور أي من فعاليات الجنازة بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وأعلن قصر باكنجهام، الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 99 عاما.