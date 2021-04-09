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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا .. وزيرا الإنتاج الحربي والزراعة يزوران المنيا

صدى البلد

يزور المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا غدا.

 

يشمل برنامج الزيارة افتتاح مجمع ألبان أبوقرقاص بالإدارة الزراعية بابوقرقاص ثم تفقد مزرعة وزارة الزراعة بغرب غرب المنيا.


وفي سياق متصل سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا 151 مشروعا تنمويا ومتناهي الصغر، بإجمالي مليون و44 ألف جنيه، مقدمة من صندوق التنمية المحلية والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور الدكتورة وفاء فداوي مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

 

وقال المحافظ، إن الدولة المصرية تسعى جاهدة لإحداث نقلة نوعية، وشاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك من خلال تبنى العديد من المبادرات الرئاسية، بأنواعها، حيث تشمل جميع نواحي حياة المواطن، بداية من تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، بخمسة مراكز بالمحافظة، لرفع قدرات البنية الأساسية لقري تلك المراكز، من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، ومروراً بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، والذي يهدف لترشيد استخدام الموارد المائية، وإحداث نقلة نوعية للمزارع المصري، بالإضافة الى توفير وإتاحة مثل تلك المشاريع التنموية، للقضاء على البطالة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

وناشد المحافظ، الحضور بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 19 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، واكد المحافظ أنه لا تحقيق لأمانينا بالنهوض ببلدنا العزيز إلا بمواطن قوي سليم صحياً، قادر على العمل والإنتاج، في ظل حياه كريمة، تليق بأبناء وطننا الغالي مصر.

 

وقالت وفاء فداوي مدير إدارة بناء وتنمية القرية، إنه تم تسليم 151 مشروع تنموي متنوع لهذا الشهر، وجاري اعتماد وتسليم 58 مشروع بمبلغ 388 ألف جنيه، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب ، حيث تتنوع المشروعات ما بين حرفية وخدمية وإنتاج حيواني وتسمين عجول وبقالة وأدوات منزلية وملابس جاهزة وحبوب وغلال وتجارة وحدادة وأدوات مكتبية وعطور وأدوات تجميل وغيرها.

 

وأشارت إلى أن المشروعات التي يمولها الصندوق ، تأتي في شكل قروض صغيرة، تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، بالاشتراك مع صندوق التنمية المحلية، كما احتلت المنيا المرتبة الأولى خلال خمس سنوات متتالية.

المنيا زيارة وزارة الزراعة الانتاج الحربى محافظ المنيا لبن المشروعات لسيد القصير

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