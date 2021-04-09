يللي عالم بينا .. دعاء بصوت محمد حماقي في رمضان

أعلن الشاعر تامر حسين عن تحضير دعاء للمطرب محمد حماقي في رمضان.

وكتب "تامر" عبر حسابه على فيسبوك":إن شاء الله لينا دُعاء بصوت صديقى المُحترم الفنان محمد حماقى فى رمضان ... ( يللى عالِم بينا ) كلماتى ألحان تامر على توزيع أحمد إبراهيم ... ولسه الألبوم إن شاء الله على خير".

وكانت قد تصدرت أغنية "حياتك في صورة" لـ محمد حماقي، تريند رقم 7 على موقع "اليوتيوب" بعد طرحها على القناة الرسمية.

تقول كلمات الأغنية: "ضحكة بتطلع م القلب .. بنعيشها أنا وانت في حب .. ونقول للوقت يفوت بشويش .. مع بعض لحد الفجر .. أنا وانت في نفس الكادر .. أجمل من كده يا حبيبي مافيش".

كل دقة في قلبي بتناديك .. كل حضن أنا باخده من عينيك .. كل لحظة بعيشها بين إيديك .. تسوى عندي حياة .. كل صورة بتحكي في حكايات لما نكبر تبقى ذكريات .. ده اللي عدى حبيبي واللي فات .. مستحيل ننساه".

"حياتك في صورة" كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: تميم.