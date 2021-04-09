مصر تنشئ مزرعة متكاملة للإنتاج الحيواني فى جوبا .. تفاصيل

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن مصر اليوم وقعت مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة متكاملة للإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي في "جوبا"، مفيدًا بأن مصر هي الأولى في المنطقة في مجال الاستزراع السمكي.

وتابع أبو اليزيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،: القيادات السياسية المصرية قررت إنشاء مزارع مشتركة مع السودان ومنها ما تم شمال السودان من إنشاء مجمع وادي النيل كنموذج لرفع كفاءة صناعة الخبز لتعميمه في السودان، وإنشاء مجمع لانتاج ما يقرب من 1.5 مليون رغيف لإنتاج الخبز بصورة عالية، وغيرها من المشروعات.

واردف:" سنقدم مساعدة كاملة للسودان في مجال الحجر الزراعي والصحي والخدمات البيطرية وكيفية استحداث سلالات جديدة بالسودان لما تملكه من مراعي طبيعية وأمطار وري، لتحقيق نوع من التكامل والتعاون لخلق وتحقيق الأمن الغذائي بمصر والسودان".

