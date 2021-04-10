الصحة : زيادة أعداد المصابين بكورونا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الأسبوعين الماضيين كان يوجد نشاط ملحوظ للإصابات بفيروس كورونا، أكثر من شهر مارس كانت الأعداد على مستوى العالم كانت بسيطة .



وأوضح "عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة"دي أم سي"،أن الأسبوعين الأخيرين من شهر مارس وبداية شهر أبريل زادت أعداد المصابين بحوالى 50%، مضيفاً أن وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 10 ألاف حالة يومياً ، ووصلنا من بداية جائحة فيروس كورونا حتى الآن على مستوى العالم إلى 134 مليون حالة إصابة مسجلة و بجانب 3 مليون حالة وفاة من بداية الجائحة.

وأضاف" رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن أكثر الدول حاليا زيادة في عدد المصابين هى البرازيل تعدت الـ 80 ألف حالة ،أمريكا و الهند حوالي 60 ألف حالة في اليوم ،فرنسا وتركيا 40 ألف حالة يومياً.

ولفت إلى أن في الأردن وإيران يتخطو الـ 9 آلاف حالة يومياً ،و في مصر يوجد زيادات و لكن زيادات طفيفة جداً ،ونأمل في الأيام القليلة الماضية بانخفاض الأعداد.

وأوضح أن سبب زيادة أعداد المصابين في مصر عدم الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل ارتداء الكمامات و تطبيق التباعد الاجتماعي و تقليل التواجد في المناسبات الاجتماعية والأماكن المزدحمة كل هذا يؤدي إلى زيادة الإصابات.