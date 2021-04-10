الزمالك يكشف موقفه النهائي من خوض قمة رمضان أمام الأهلي بحكام مصريين

أكد عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، أنه ناديه أعلن موقفه بشأن حكم مواجته أمام الزمالك فقط من أجل تسجل موقفه، موضحًا أنهم ينتظرون حكمًا ليس له مواقف سابقة مع النادي.

وقال رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "الزمالك مؤسسة رياضية كبيرة لن ينسحب ولا يفكر في الانسحاب، والزمالك عبر عن رأيه لكن اتحاد الكرة كان له رأي آخر وتجاهل رأي الزمالك والأهلي ورأي جمهور الزمالك والأهلي وعليه أن يتحمل العواقب".

وتابع: "الزمالك سوف يخوض المباراة وبقوة ومستعد لكل شيء، ونأسف أن اتحاد الكرة لا يأخذ برأي الناديين وأصر على موقفه".

وأضاف: "كل الثقة في التحكيم المصري ونحن لا نطلب إلا العدالة، والزمالك مع العدالة دائمًا يحقق الانتصارات، ندير حكم دولي ليس عليه أي غبار، ويجيد إدارة القمة وشخصيته قوية".

وواصل: "ليس لدينا تحفظات على أي حكم مصري، نحن نريد حكم أجنبي وفي النهاية نريد العدل فقط".

واختتم قائلًا: "هناك حكام الجمهور رافض لهم، ولن أذكر أسماء نريد حكام لا غبار عليهم وليس لهم سوابق مع الزمالك، الجميع يعرف أسماء الحكام أصحاب المواقف السابقة مع الزمالك، وحكم الفيديو لا يقل أهمية عن حكم الملعب".