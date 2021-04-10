إجلاء الآلاف إثر ثوران بركان جنوب الكاريبي

ثار بركان لا سوفرير في جزيرة سانت فينسنت شرق الكاريبي، الجمعة، بعد خموله لعشرات السنين، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الرماد والدخان في السماء، وإجلاء آلاف السكان من القرى المجاورة.

والبركان الخامد منذ العام 1979 بدأ في إظهار مؤشرات النشاط، في ديسمبر، عندما أطلق البخار والدخان. وقد زاد ذلك هذا الأسبوع، مما دفع رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فينسنت وجرينادين، إلى الأمر بإخلاء المنطقة المحيطة، في وقت متأخر أمس الخميس.

وثار البركان في وقت مبكر، الجمعة، وقال شاهد عيان إن الرماد والدخان أغرقا المنطقة المجاورة في ظلام دامس تقريبًا، وقال الشاهد إنه سمع انفجارًا في قرية روز هول القريبة.