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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تقلي الحواجب بهذه الخلطات الطبيعيه

أفضل 5 مكونات للحصول على حواجب أكثر سمكًا

لتكثيف الحواجب
لتكثيف الحواجب

الحاجبان هما أحد أكثر أجزاء وجهك وضوحًا. حواجب كثيفة مثالية مع أي نوع من المكياج . الكل يريد أن يكون له حواجب كثيفة. بعض الناس لديهم حواجب رقيقة ، ويبحثون عن علاجات لجعلها أكثر سمكًا.

فيما يلي بعض أفضل المكونات التي يمكنك تجربتها للحصول على حواجب كثيفة وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.

1. زيت الخروع

 

هذا مكون قديم وفعال للحصول على حواجب كثيفة. غني بالأحماض الدهنية والبروتينات والفيتامينات ومضادات الأكسدة ويساعد في تغذية بصيلات الشعر. استخدم زيت الخروع بشكل يومي على جذور الحاجب لأنه يعزز نمو الشعر ويضمن أيضًا أن تكون خيوط الشعر سميكة وقوية.
 

2. زيت جوز الهند

 

يعتبر زيت جوز الهند منعمًا رائعًا ومرطبًا ، كما أنه مفيد لتحسين الدورة الدموية. الأحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند مع البروتينات الطبيعية في الشعر تمنع الشعر من التكسر. البروتينات المختلفة وكذلك العناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامين E في زيت جوز الهند توفر حواجب كثيفة وكثيفة.

3. زيت الزيتون
 

زيت الزيتون غني بفيتامين هـ وفيتامين أ اللذان يساعدان في النمو الكلي لشعرك. فيتامين (هـ) لا يغذي الشعر بشكل صحيح ، وفيتامين (أ) يعزز إفراز الدهن ، وهو مصدر الجسم الطبيعي للزيوت الطبيعية التي تساعد في نمو الشعر.

4. عصير البصل

 

يحتوي عصير البصل على معادن ، سيلينيوم ، كبريت ، فيتامينات سي وفيتامين ب التي تعتبر ممتازة لنمو الشعر. يساعد على نمو شعر الحاجب بشكل أسرع. علاوة على ذلك ، يحسن الكبريت أيضًا إنتاج أنسجة الكولاجين اللازمة لنمو الحاجب.

5. عصير البيض 

 

يتكون شعر الحاجبين من بروتين الكيراتين. البيض هو أفضل مصادر البروتين. الكيراتين هو المكون الرئيسي في مكمل نمو الشعر. يعتبر صفار البيض مصدرًا جيدًا للبيوتين الذي يساعد في نمو الحاجبين.

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