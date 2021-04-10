أخبار التوك شو.. آخر تطورات الحالة الصحية لخالد النبوي.. والتضامن تكشف طرق دعم العمالة غير المنتظمة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

أحمد عبد العزيز يكشف تفاصيل دوره في الأب الروحي وأقرب الأعمال لقبه

كشف الفنان أحمد عبد العزيز، دوره في مسلسل الأب الروحي وتجسيده لشخصية سليم العطار، مؤكدا أن هذه الشخصية تطلبت منه تركيزا كبيرا في تجسيدها.

استفز شعب مصر.. عمرو أديب: محمد رمضان عدو نفسه.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على القاء الفنان محمد رمضان دولارات في حمام السباحة.



الرئيس التونسي يزور المتحف القومي للحضارة ومسجد عمرو بن العاص والقلعة|فيديو

ذكرت قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس التونسى قيس سعيد، زار مساء اليوم الجمعة،، بعض المواقع التاريخية فى القاهرة، واطلع على مكونات المتحف القومى للحضارة، الذى تم افتتاحه يوم الاحتفال بنقل المومياوات الملكية.



رئيس لجنة الأمراض غير السارية: مصر تواجه حاليا الموجة الثالثة من كورونا|فيديو

قال الدكتور هشام الحفناوي، رئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية، إن مصر تواجه حاليا الموجة الثالثة من وباء كورونا، وإن هناك تزايدا في عدد الحالات التي ترصد من خلال وزارة الصحة.



لا أعرف كيف تم تفسير ما كتبت .. شريف عامر ينفي شائعة تعرضه لوعكة صحية

أعلن الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر على فضائية "mbc" عن تعرض والدته لأزمة صحية مفاجئة عبارة عن إصابة بانسداد في شرايين المخ، معلنًا ابتعاده عن السوشيال ميديا لفترة من الوقت.



عيطت زي العيال| فريدة الشوباشي تكشف تطورات حالة خالد النبوي الصحية..فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس الشيوخ، إن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي مستقرة، مشيرة إلي أنها دائمة الاطمئنان عليه عن طريق الفريق المعالج.



راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

كشف المطرب اللبناني راغب علامة، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وخاصة العاطفية، قائلا: “أحب الفتاة التي تتعامل على طبيعتها، ولا أحب الفتاة المتصنعة، ولا يحب النكد”.

علي الحجار: حفظت جزء كبير من القرآن الكريم وأسجله بصوتي..فيديو

قال الفنان علي الحجار أنه قام بتسجيل جزء كبير من القرآن الكريم بصوته، وحفظ جزء كبير منه وأضاف “لكني لا أقارن بمشاهير القراء”.

مستشارة وزيرة التضامن توضح أشكال دعم العمالة غير المنتظمة

قالت ميرفت صابرين مستشار وزيرة التضامن للتأمينات والحماية الاجتماعية، إنه بإمكان المواطنين التقديم للاستفادة من المبادرة التمويلية من وزارتي التضامن والتخطيط للعمالة غير المنتظمة من خلال مديريات التضامن.



«آثار الأقصر» تكشف أهمية مدينة صعود آتون المكتشفة حديثا

كشف الدكتور فتحي ياسين، مدير آثار البر الغربي بالأقصر، تفاصيل المدينة الاثرية التي تم اكتشافها أمس.