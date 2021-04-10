تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة تونجيت بدوري أبطال أفريقيا

الأبيض بالقوة الضاربة

يستقبل الفريق الأول لنادي الزمالك مساء اليوم السبت نظيره تونجيت، ضمن الجولة السادسة والأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، على استاد القاهرة الدولي.

من المتوقع خوض الزمالك اللقاء بقيادة باريس كارتيرون بالتشكيل الآتي :

في حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم جنش

في خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح

والوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم أوباما

وخط الهجوم : شيكابالا – مروان حمدي – أشرف بن شرقي

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط، بينما فريق تونجيت السنغالي في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد 4 نقاط، وفقد الأمل في التأهل بشكل رسمي.

في المقابل الترجي التونسي يعتلي صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط وضمن التأهل رسميا، ويأتي بعده مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط.