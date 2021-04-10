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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يستغيث من انتشار الباعة الجائلين بشارع الجيش في العتبة

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد سعد، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين بشارع الجيش بالعتبة.

 

وقال سعد في شكواه نعاني نحن سكان شارع الجيش بالعتبة من انتشار الباعة الجائلين بشكل كبير، ما تتسبب في الزحام الكبير بالمنطقة وغلق الطريق أمام حركة سير السيارات وذلك بسبب افتراشهم إلى أكثر من ٨٠٪من الشارع.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وحل مشكلة الزحام الكبير الذي تسبب له هؤلاء الباعة الجائلين.

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أوضاع الباعة الجائلين انتشار الباعة الجائلين ميدان العتبة

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