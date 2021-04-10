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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محتشمة و مبهجة .. 10 صور تبرز إطلالات منال سلامة في عيد ميلاها

منال سلامة
منال سلامة

يصادف اليوم 10 إبريل عيد ميلاد الفنانة منال سلامة و التي أتمت اليوم عامها الـ 51، و على الرغم من ذلك لايبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على رشاقتها و أناقتها بالأخص خلال ظهورها في الفترة الأخيرة.

 

تعتبر منال سلامة من النجمات التي تتميز بذوقها الرفيع في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك فهي تعتمد على الصيحات المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

تحرص على التنوع والتجديد دائما و عدم التكرار، كما تعتمد الصيحات والموديلات التي تكشف عن رشاقتها بالإضافة إلي أنها تختار الألوان المبهجة مثل الأحمر و الأخضر غيرها من الألوان الأخرى.

 

تطل منال سلامة من حين لآخر على جمهورها بلوك جديد ومختلف  وتقوم بأختيار تسريحات وقصات الشعر الغير تقليدية بالإضافة إلي ذلك تعتمد على صيحات المكياج الهادئ والغير مبالغ فيه مما يكشف عن جمال ملامحها.

ولم تبالغ منال سلامة في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات بالإضافة إلي ذلك تتسم إطلالات منال سلامة بأنها تجمع بين الأناقة و الاحتشام و عدم المبالغة في ارتداء التصميمات الملفتة و الجريئة.

إليكم الصور …

 

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