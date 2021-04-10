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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. القوى العاملة تعلن تحويل 6.2 مليون جنيه مستحقات للعمالة المغادرة من الأردن

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 34 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 447 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

 

وصرح الوزير بأن المستحقات بلغت 398 ألفاً و703 دولاراً ،أى ما يعادل 6 ملايين و247 ألفاً و700 جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

 

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

 

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

القائمة 34 الأردن 1
القائمة 34 الأردن 1
القائمة 34 الأردن 2
القائمة 34 الأردن 2
القائمة 34 الأردن 3
القائمة 34 الأردن 3
القائمة 34 الأردن 4
القائمة 34 الأردن 4
القائمة 34 الأردن 5
القائمة 34 الأردن 5
القائمة 34 الأردن 6
القائمة 34 الأردن 6
القائمة 34 الأردن 7
القائمة 34 الأردن 7
القائمة 34 الأردن 8
القائمة 34 الأردن 8
القائمة 34 الأردن 9
القائمة 34 الأردن 9
القائمة 34 الأردن 10
القائمة 34 الأردن 10
القائمة 34 الأردن 11
القائمة 34 الأردن 11
القائمة 34 الأردن 12
القائمة 34 الأردن 12
القائمة 34 الأردن 13
القائمة 34 الأردن 13
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13

القائمة 34 الأردن 1
القائمة 34 الأردن 1
القائمة 34 الأردن 2
القائمة 34 الأردن 2
القائمة 34 الأردن 3
القائمة 34 الأردن 3
القائمة 34 الأردن 4
القائمة 34 الأردن 4
القائمة 34 الأردن 5
القائمة 34 الأردن 5
القائمة 34 الأردن 6
القائمة 34 الأردن 6
القائمة 34 الأردن 7
القائمة 34 الأردن 7
القائمة 34 الأردن 8
القائمة 34 الأردن 8
القائمة 34 الأردن 9
القائمة 34 الأردن 9
القائمة 34 الأردن 10
القائمة 34 الأردن 10
القائمة 34 الأردن 11
القائمة 34 الأردن 11
القائمة 34 الأردن 12
القائمة 34 الأردن 12
القائمة 34 الأردن 13
القائمة 34 الأردن 13

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