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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر يضرب سواحل إندونيسيا

زلزال
زلزال

أعلن مركز الرصد الأمريكي، اليوم السبت، تسجيل زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا.

وأمس، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 من مساء الخميس الماضي بتوقيت جرينيتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو خسائر بشرية، ولم يعلن عن خطر التسونامي في أعقاب الهزة.

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زلزال بقوة 5.7 درجة في ولاية ألاسكا الأمريكية

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