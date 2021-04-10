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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما هي أركان الصيام في الفرض والسنة؟ دار الإفتاء تكشف عنها.. فيديو

ماهي أركان الصيام
ماهي أركان الصيام في الفرض والسنة؟ دار الإفتاء تكشف عنها.. ف

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أركان الصيام اثنان، الركن الاول هو النية، والركن الثاني الإمساك عن المفطرات في توقيت معين.

وأضاف أمين الفتوى، في فتوى له، أن  الصائم يمتنع عن الطعام والشراب والعلاقة الزوجية من أذان الفجر حتى أذان المغرب، منوها إلى أن مجرد الامتناع ليس كافيا ولكن لا بد من النية للصيام.

وذكر أن النية تكون ليلة الصيام، فيتم استحضار النية بالقلب أو اللسان أن المسلم سيصوم اليوم التالي سواء كان الصيام فرضا أو سنة.

وأشار إلى أن النية فيها أقوال عند العلماء، فمنهم من أجاز بخصوص شهر رمضان التلفظ بها مرة واحدة في أول الشهر فقط بحيث أن الصائم لا يطلب منه تجديد النية كل ليلة، ومنهم من طلب تجديدها كل ليلة.

وأوضح أنه بناءً على ذلك يأتي الصائم أول الشهر ينوي صيام الشهر كله بحيث لو نسي تبييت النية في ليلة فليأخذ بالرأي الذي يجيز عدم تبييت النية.

رمضان الإفتاء النية العلاقة الزوجية أركان الصيام

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