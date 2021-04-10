ما هي أركان الصيام في الفرض والسنة؟ دار الإفتاء تكشف عنها.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أركان الصيام اثنان، الركن الاول هو النية، والركن الثاني الإمساك عن المفطرات في توقيت معين.

وأضاف أمين الفتوى، في فتوى له، أن الصائم يمتنع عن الطعام والشراب والعلاقة الزوجية من أذان الفجر حتى أذان المغرب، منوها إلى أن مجرد الامتناع ليس كافيا ولكن لا بد من النية للصيام.

وذكر أن النية تكون ليلة الصيام، فيتم استحضار النية بالقلب أو اللسان أن المسلم سيصوم اليوم التالي سواء كان الصيام فرضا أو سنة.

وأشار إلى أن النية فيها أقوال عند العلماء، فمنهم من أجاز بخصوص شهر رمضان التلفظ بها مرة واحدة في أول الشهر فقط بحيث أن الصائم لا يطلب منه تجديد النية كل ليلة، ومنهم من طلب تجديدها كل ليلة.

وأوضح أنه بناءً على ذلك يأتي الصائم أول الشهر ينوي صيام الشهر كله بحيث لو نسي تبييت النية في ليلة فليأخذ بالرأي الذي يجيز عدم تبييت النية.