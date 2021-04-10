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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقل لغرفة عادية..

زوجة خالد النبوي تكشف آخر تطورات الحالة الصحية

خالد النبوى
خالد النبوى

نشرت زوجة الفنان خالد النبوى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وكتبت زوجة خالد النبوي،عبر حسابها على فيسبوك : "صباح الخير، حبة أطمنكم إن خالد الحمد لله اتنقل غرفة عادية، دعاوتكو يرجع البيت فى أسرع وقت". 

خالد النبوى 

وكانت الكاتبة فريدة الشوباشي،كشفت عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد احتجازه في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

 

وقالت “الشوباشي” في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" : "خالد النبوي لم يجر عملية قسطرة في القلب كما أذيع، فحالته ساءت بعد تعرضه لمضاعفات بسبب فيروس كورونا".

 

وأضافت: خالد النبوي خرج من العناية المركزة بعد مضاعفات كورونا، وحالته تتحسن.

 

وكان أكد الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر، إصابة الفنان الكبير خالد النبوي بفيروس كورونا.

 

وكتب عبر حسابه على فيسبوك:"خالد النبوي قلبه بخير هو عنده كورونا ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه دعواتكم".

 

وكانت السيدة منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي،أعلنت عن مرض زوجها، في منشور لها على حسابها بموقع فيسبوك، دون تحديد الحالة الصحية التي يمر بها حاليا.

 

بينما وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة دعم للنجم خالد النبوي بعد اجرائة لعملية قسطرة في القلب .

 

و كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : تقوم لنا بالف سلامة .

 

وكتبت منى المغربي منشورا مقتضبا قائلة:" خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعوله"، ولم تشارك متابعيها على فيسبوك مزيدا من المعلومات.

 

وكان قد شارك الفنان خالد النبوي، على مدار الأيام الماضية متابعيه على حساباته بموقع فيسبوك، الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه ضمن احتفالية موكب نقل المومياوات، دون التنويه عن مرضه.

 

وخطف النبوي  الأنظار مؤخرا بظهوره في فيلم "تعالوا مصر" الذي تم عرضه خلال الاحتفالية المصاحبة لموكب نقل المومياوات الملكية، وتحدث خلاله عن الحضارة المصرية والترميمات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة للعديد من الاماكن الآثرية الهامة في مصر. 

خالد النبوى الفنان خالد النبوي زوجة الفنان خالد النبوي فريدة الشوباشي فيروس كورونا

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