خالد النبوي.. خطف الأنظار فى احتفالية نقل المومياوات.. ومشواره نحو العالمية

بعد إصابته بـ كورونا ..

تصدر الفنان خالد النبوى تريند جوجل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقله إلى المستشفى ليتلقى العلاج هناك.

وجاءت إصابة خالد النبوى بعد أيام قليلة من ظهوره الملفت فى احتفالية نقل المومياوات من المتحف المصرى إلى متحف القومى للحضارة فى الفسطاط من خلال فيلم وثائقى بعنوان “تعالوا مصر”.

نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات خالد النبوى.

خالد النبوى

ولد خالد النبوى فى مدينة المنصورة في 12 سبتمبر 1966.

أنهى خالد النبوى الثانوية العامة والتحق بالمعهد العالى للتعاون الزراعي، وأثناء دراسته فيه كان ضمن الفريق المسرحي للمعهد.

شارك خالد النبوى بعد تخرجه فى عدد من المسرحيات مثل، البحر بيضحك ليه، الجنزير، لعب عيال، كفاح طيبة.

وبعدها شارك خالد النبوى مع الفنان محمود عبد العزير في فيلم ليلة عسل عام 1989، وكان أول مشاركاته السينمائية.

ثم شارك خالد النبوي في فيلم “المواطن مصري” مع الفنان العالمي عمر الشريف، للمخرج صلاح أبو يوسف.

خالد النبوى

قدم خالد النبوى الفيلم القصير “مصر منورة بأهلها” للراحل يوسف شاهين، الذي قدمه مرة أخرى في فيلم “المهاجر”، بعد أن آمن بموهبته وهكذا يعتبر يوسف شاهين هو المخرج الذى اكتشف خالد النبوي وقال عنه إنه ممثل جاهز للعالمية.

استمر التعاون بين خالد النبوي ويوسف شاهين وقدما سويا فيلمي “زمن الحلم الضائع” و"المصير" عام 1997.

قدم بعدها خالد النبوي مجموعة من الأعمال السينمائية منها “إسماعيلية رايح جاي” عام 1997، و"القتل اللذيذ" عام 1998، و"فتاة من إسرائيل" عام 1999، و"عمر 2000" عام 2000، وفيلم “تايه في أمريكا” عام 2001.

في عام 2012، كانت له أول بطولة عالمية ، في فيلم المواطن، للمخرج سامي قاضي ، الفيلم الذي تدور أحداثه حول مواطن عربي يصل إلى أمريكا قبل أحداث 11 أيلول بيوم واحد، وتتسلسل أحداث الفيلم حول واقع ومعاناة العرب في ظل الواقع المفروض، وفى عام 2015، قدم فيلم خطة ب، وفى عام 2017، قدم فيلم مهمة مستحيلة.

حصل خالد النبوي خلال مشواره الفني العديد من الجوائز حيث حصل على جائزة أفضل ممثل عن فيلم المهاجر في مهرجان جوهانسبرج عام 1995، كما نال شهادة تقدير من جمعية فن السينما عن نفس الفيلم، بالإضافة إلى جائزة السينما المصرية كأفضل ممثل عام 1998 عن دوره في فيلم المصير.

خالد النبوى متزوج من منى المغربي، وله ولد واحد اسمه زياد ظهر معه في عدة مناسبات.

تعرض خالد النبوى الى عديد من الأزمات فى حياته ولعل ابرزها مرضه بأزمة فى القلب وكان ذلك فى العام الماضي بعد إصداره بيانه الغاضب، الذي عبر فيه عن استباءه من بوستر مسلسل "لما كنا صغيرين" ومحاولة البعض تشويه تاريخه.

كشفت تقارير صحفية حينها أن خالد النبوي ذهب إلى المستشفى بعد شعوره ببعض التعب، وذلك بعد وقت قليل من نشره بيانه التوضيحي الذي عبر فيه عن موقفه من بوستر مسلسل "لما كنا صغيرين".

وحرصت زوجة خالد النبوي على طمأنة كل محبيه على وضعه الصحي الآن، مشيرة إلى أن حالته جيدة وأنه أجرى فحوصات طبية وغادر المستشفى.

بينما كان الأزمة الصحية الثانية التى يتعرض لها حاليا بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعاش خالد النبوى حالة من الحزن الشديد بعد رحيل والدته فى عام 2018.