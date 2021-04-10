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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب..

إسرائيل تحاول دفع أمريكا لإلغاء الانتخابات الفلسطينية

إسرائيل تحاول دفع
إسرائيل تحاول دفع أمريكا لإلغاء الانتخابات الفلسطينية

أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المزمع عقدها في 22 مايو المقبل، وذلك خشية فوز حركة حماس فيها.
 

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إسرائيل لا تضع عقبات أمام إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، لكنها في ذات الوقت قلقة من الانقسام الداخلي في حركة فتح الذي من شأنه إضعافها ويمهد الطريق أمام فوز حماس، بحسب ما أفاد موقع "والاه" العبري.
 

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "إن إسرائيل والولايات المتحدة لن تنفذ خطوات، لكنهما ستكونان سعيدتان إذا بادر الفلسطينيون أنفسهم إلى تأجيل الانتخابات".
 

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل لإجراء مداولات أخرى مع الإدارة الأمريكية حول الموضوع في الأسابيع المقبلة.
 

في ذات الصدد، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن "إجراء انتخابات ديمقراطية هو موضوع يجب أن يحسم فيه الفلسطينيون والولايات المتحدة تعتقد أن من سيشارك في الانتخابات ينبغي أن يتنكر للعنف، والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقيات السابقة".
 

وحول مشاركة الفلسطينيين المقدسيين في الانتخابات التشريعية، نقل "والاه" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل سمحت بمشاركتهم في انتخابات العام 2006 ولذلك لا مانع بالسماح بذلك الآن.

الانتخابات الفلسطينية أمريكا إسرائيل

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