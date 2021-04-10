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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اهله رفضوا زواجه من حبيبته

تشريح جثة شاب انتحر شنقا في الوراق

جثة
جثة

طلبت نيابة الوراق إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب عثر عليه مشنوقا في مدخل عقار سكنه بالوراق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتواصل النيابة الإستماع لأقوال شهود العيان وأسرة الشاب المتوفى حيث أكدوا على عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي قسم شرطة الوراق، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل العقار مسكنه بالوراق، وتوصلت التحريات إلى أن الشاب كان تربطه علاقة عاطفية بفتاة، ويرغب في الزواج منها، ولدي إخبار أسرته للتقدم لخطبتها رفضوا.


وكشفت التحريات أن الشاب انتظر مغادرة والده المنزل يوم الواقعة، وانتحر عن طريق شنق نفسه في مدخل العقار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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