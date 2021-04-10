هيئة قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

بمناسبة حلول شهر رمضان

قدم المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في التهنئة “نسأل المولى عز وجل أن يحفظ سيادته وأن يديم علي فخامته الصحة والعافية قائدا لمصرنا الغالية نحو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في التنمية والازدهار في ظل قيادة سيادته الحكيمة”.

حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها من كل سوء.