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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. تقديم 51,471 جرعة من لقاح كوفيد 19

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجمتع الإماراتية عن تقديم 51,471 جرعة من لقاح كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي حتى اليوم إلى  8,975,014، وفقا لصحيفة “الاتحاد”.

 

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 237,130 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1931 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 481,937 حالة.

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