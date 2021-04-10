رجب رواش يكتب: نادي الزمالك بيتي!

أنا من أبناء ميت عقبة.. زملكاوي بالوراثة.. والدي كان زملكاوي متعصب، لو كسب الزمالك يتحول بيتنا إلى فرح، من يحتاج من إخوتي شيئا من الوالد فطلبه مجاب، لأن الزمالك فاز، أما لو خسر الزمالك فتستقبلنا والدتي بالخبر السيئ، والكل ينام من غير عشاء، لأن الوالد حزين على الزمالك، ولو سمع صوت أحدنا في البيت فتنتظرنا "علقة ساخنة".

اللجنة الحاكمة للنادى منعتني من دخول بيتي "نادي الزمالك"، لأنني قلت كلمة حق! ما بأيدينا خلقنا تُعساء.. نادي الزمالك يجري في دمنا، وُلدنا زملكاوية، لا مزايدة ولا تفريط في تاريخ الزمالك، وعندما رأيت النادي ينهار اعترضت ومعي بعض أعضاء الجمعية العمومية الزملكاوية داخل بيتنا الكبير نادي الزمالك، لأنهم غير راضين عن وضع النادي الحالي، كان معنا كل عشاق الفانلة البيضاء، وطالبنا برحيل اللجنة التي تدمر نادينا الحبيب.

نادي الزمالك بيقع حرفيا، وعلمت من أحد الموظفين أن "الثلاثي" يتقاضى كل واحد منهم 200 ألف جنيه راتبا شهريا، أي 600 ألف جنيه في الشهر، يا بلاش، يعني مرتباتهم في 3 شهور توازي 2 مليون جنيه تقريبًا، ثم يقولون النادي مفيهوش فلوس، وطبعًا لازم يفلّس، النادي المفترض أنه عمل تطوعي وخدمي، والفضل يرجع للفرنسي رئيس نادي سانت إتيان، عندما اتهم المسؤولين الحاليين في النادي بالفساد.

بعد المائة يوم العجاف منذ عزل المجلس السابق، نرجو انتخاب مجلس جديد يحمي الأعضاء من هذه اللجنة، وينقذ نادي الزمالك والرياضة المصرية، لأنه أصبح انسحاب الفرق من المباريات والمناطق موضة، وإلغاء مباراة السلة وطرد كباتن مصر من ناديهم في حضور الثلاثي، وأن لاعبي كرة القدم "مش لاقيين مكان للتدريب"، وهناك مشاكل بين اللاعبين، كما وقعت خناقة كبيرة في كرة اليد بين القسم الأول (الكبير) وقطاع الناشئين والأولاد راحوا في الرجلين، وكان هناك قرار بتأجير الملاعب للأعضاء لتحصيل فلوس من أجل النادي.

الخدمات في النادى أصبحت في أسوأ حال وعاد النادي مرة أخرى لما كان عليه قديمًا بل أسوأ، والأمن الداخلي "شاي وسيجارة أو بواب لعمارة"، ومكتب الشهر العقاري "أرقام وهمية بعد ما كان ترتيب وخدمة عالمية"، الكافتيريات أصبحت قهاوي شعبية، ومن غير كمامات ومحاذير صحية، دورات مياه تخرج منها روائح كريهة بسبب سوء النظافة، واستمارة المصيف في مرسى مطروح أصبحت بـ100 جنيه، "أومال الإقامة بكام؟"!

كان لابد أن نرفض القيمة المضافة، لأنها ستفلس الأعضاء بعدما أفلس النادي، وهناك زيادة سنوية لرسوم التجديد للضعف، ومرتبات للعاملين موقوفة، وتم تعيين أشخاص كثر بالمحسوبية والفساد، وبدون إعلانات، بالمخالفة للقانون، وما خفي أعظم!

يا سادة نادي الزمالك محتاج كل زملكاوي أصيل ومحترم ونظيف يقف بجانبه، "عاوزين انتخابات" لأن النادي هيبقى أوحش من مراكز الشباب في الأرياف، وأدعو الفنان الزملكاوي الأصيل واللي شايل هم الزمالك الفنان الجميل هاني شاكر، لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات القادمة "وكلنا معاه"، أما الفنان الذي تبرأ من الزمالك (الكينج) فأقول له الزمالك في غنى عنك ومش هتقدر تغير دمك، لأن الزمالك يجرى في دمنا، وأناشد معالي رئيس الوزراء الزملكاوي الأصيل ونجم كرة اليد سابقًا أن ينقذ ناديه وينقذ الرياضة في مصر، ولك الله يا نادى الزمالك.