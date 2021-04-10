تحرك عاجل من السودان لمواجهة آثار ملء سد النهضة.. تفاصيل

أعلنت وزارة الري والموارد المائية في السودان اتخاذها عدة إجراءات تحسبا لإقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

وقالت وزارة الري السودانية في بيان إنها ستبدأ حجز 600 مليون متر مكعب من المياه بخزان جبل الأولياء تحسبا للملء الثاني لسد النهضة.

ودعت الوزارة كل المزاعين والرعاة ومحطات مياه الشرب ومشروعات الرى ومستخدمي المياه والمواطنين عامة في البلاد لاتخاذ الاحتياطات اللازمه لتجاوز آثار ملء وتشغيل سد النهضة خلال الفتره من أبريل حتى سبتمبر 2021.

وأوضحت أنها ستعمل على توفير تفاصيل اكثر حول برامج تفريغ وملء الخزانات المذكورة اولا بأول.

وحذر البيان السوداني من تأثر عدد كبير من القطاعات نتيجة الملء الثاني لسد النهضة، محذرا من نقص كميات المياه وانخفاض المناسيب، ما يقلص مساحة الجروف المزروعة.

وتصر إثيوبيا على الملء الثاني لخدان سد النهضة في يوليو المقبل خلال موسم الأمطار، بينما تطالب مصر والسودان بعدم البدء في الملء الثاني قبل التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

