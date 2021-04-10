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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من السودان على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين لسد النهضة

سد النهضة (أرشيفية)
سد النهضة (أرشيفية)

ردت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين من السودان ومصر لمشاركة وتبادل المعلومات حول المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” إن أديس أبابا تقدمت بهذا العرض لتخفيف الضغط الدولي والإقليمي الواقع عليها حاليا.

وذكرت المهدي، أن أي تبادل للمعلومات بشأن سد النهضة يجب أن يأتي ضمن إطار اتفاق قانوني ملزم.

وأضافت: "أي اتفاق لا يأتي ضمن هذا الإطار ما هو إلا منحة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنها في أي لحظة وهو أمر في غاية الخطورة على خطط السودان الاستراتيجية".

وكان وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، دعا مصر والسودان إلى اختيار وترشيح مشغلي سدود من أجل تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني.

وقال بقلي، بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، إن اختيار البلدين لمشغلي السدود سيسرع من ترتيبات تبادل المعلومات وتدابير بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة حتى الانتهاء من مباحثات سد النهضة.

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