عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير روسيا لدى القاهرة: الفضاء أصبح مجالًا مهمًا للتعاون مع مصر

جيورجي بوريسينكو
جيورجي بوريسينكو

أكد سفير روسيا لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو، اليوم السبت، استمرار التعاون مع مصر سواء على المستوى الثنائي أو على الساحة الدولية، مشيدا بالتعاون الثنائي في عدد من المجالات بين البلدين.

وقال «بوريسينكو»، بمناسبة الاحتفال بيوم رواد الفضاء، إن "الفضاء أصبح مجالا هاما للتعاون الروسي – المصري، ونستكشفه الآن مع بعضنا البعض"، مشيرا إلى "إننا نحتفل في الـ12 من أبريل بالذكرى الـ60 للرحلة الأولى لإنسان إلى الفضاء التي قام بها الضابط السوفيتي يوري جاجاري"، وفقًا لقناة “روسيا ليوم”.

وأوضح أنه "من المعروف أن غاغارين زار مصر في بداية عام 1962، أي بعد أقل من عام واحد لرحلته الفضائية، حيث تم تكريمه بوسام (قلادة النيل العظمى)، فضلا عن زيارته لعدة مدن مصرية مختلفة، وقد حظي بحفاوة الاستقبال آنذاك".

وأعرب عن شكره للمصريين على حفظ الذكريات الجيدة عن رائد الفضاء الأول، وعن فترة التعاون الوثيق بين بلدينا.

وشدد، على أن "افتتاح التمثال النصفي ليوري جاجارين في سبتمبر عام 2020، في القاهرة أصبح رمزا إضافيا للصداقة بين روسيا ومصر.. تفخر روسيا بتكريم ذكرى مواطنها في مصر".

روسيا السفير الروسي القاهرة الفضاء مصر التعاون

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يلتقي رئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي

فتح باب التقديم في مدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2021/2022

شاهد ... هدف محمد صلاح في شباك أستون فيلا

أخبار الفن| تطورات حالة خالد النبوي الصحية.. خلاف ريهام حجاج وآيتن عامر

شباب الصحفيين تهاجم جمال عيد: يدافع عن الإرهابيين ويعتبرهم سجناء رأي

حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من السودان على عرض إثيوبيا بترشيح مشغلين لسد النهضة

تحرك عاجل من السودان لمواجهة آثار ملء سد النهضة.. تفاصيل

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

نسألكم الدعاء.. مبروك عطية يبث فيديو من داخل المستشفى قبل إجراء عملية جراحية

نداء عاجل من القاضي الشرعي بدمشق بخصوص هلال رمضان

الحكم في دعوى نزع ملكية مزارع وعقارات الإخوان فى سيناء ٢٤ إبريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

محمد مبروك الشيلاني يكتب: «قبل أن يَهِلّ الهلال»

رجب رواش يكتب: نادي الزمالك بيتي!

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

المزيد