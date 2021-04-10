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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أستاذ علوم سياسية: إعمار ليبيا أهم الملفات فى الحوار المصري التونسي

صدى البلد

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن التعاون والحوار القائم بين القاهرة وتونس حاليا يركز على القضايا المحورية التي تشغل بال البلدين والمنطقة بأسرها، وأبرزها قضايا الشأن العربي والإفريقي، وقضية إعمار ليبيا على رأس أولوياتهم، موضحا أن البلدان عليهما الاشتراك في وضع أليات للإعمار بتوجهات عربية مشتركة، وكذلك الاشتراك في وضع اليات التعاون في نطاق البحر المتوسط.

وأوضح "فهمي" خلال تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" على هامش الزيارة الأولي للرئيس التونسي قيس سعيد للقاهرة اليوم، أن توجه القيادة السياسية المصرية لتونس حاليا، وانفتاح الرؤي بين البلدين، تأتي بعد دراسة عميقة في مستقبل العلاقات بين البلدين على المستوي الفكري والسياسي، وذلك لأن تونس بعيدة تماما عن أماكن عمل مجموعة النهضة والفكر الإخواني الإرهابي والمتطرف.

وأضاف أن عضوية تونس في مجلس الأمن حاليا ستساعد الجهود المصرية في عرض الملف الخاص بسد النهضة، في مجلس الأمن من خلال التنسيق بين البلدين على المستوي الإجرائي، موضحا أن مصر دولة ذات سيادة في منطقة الشرق الأوسط وتستطيع الحفاظ على حقوقها ومقدراتها الوطنية وأمنها القومي، ولكن ذلك التقارب يأتي لجعل جميع الإجراءات سليمة ومتسقة مع مواثيق الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

 

طارق فهمي القاهرة تونس قيس سعيد سد النهضة إعمار ليبيا الحوارالمصرى الليبى

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