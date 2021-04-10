تجهيز أجندة فعاليات مشتركة.. عبدالدايم: حفل ترحيب بالرئيس التونسي في الأوبرا

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، إنها فخورة بإعلان الرئيس السيسي عام 2021 _ 2021 للثقافة المصرية التونسية ، مؤكدة أن ذلك يدل على التاريخ المشترك بين البلدين ، والتواصل الدائم .

وأضافت إيناس عبد الدايم في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة"، أن بداية من غد، سيتم عمل حفل ترحيب للرئيس التونسي بمناسبة زيارته للقاهرة ، في دار الأوبرا ، مشيرة إلى أن الذي يُحيها هو الفنان الكبير لطفي بشناق، والفنانة ريهام عبد الحكيم مع الفرقة الموسيقية العربية .

وتابعت وزيرة الثقافة ، أن بتوجيهات من الرئيس السيسي ، يتم الآن تجهيز أجندة فعاليات مشتركة ومتبادلة بين البلدين ، وتضم أوجه التعاون المشترك في مختلف مجالات الثقافة .

وأكملت عبد الدايم، أن الثقافات المشتركة المتبادلة ستكون بين البلدين ، تونس ، والقاهرة ، مشيرة إلى أن الجانب التونسي بدأ يبعث اقتراحات للنظر فيها ، مؤكدة استكمال المشاريع في مجالي الثقافة والفنون .

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