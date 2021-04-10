نيرمين الفقي تهنئ جمهورها بشهر رمضان : كل عام والجميع بخير

حرصت النجمة نرمين الفقي على تهنئة جمهورها ومتابعيها بالعالم العربى بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت نرمين صورة وعلقت قائلة "رمضان كريم كل عام والجميع بخير وصحة وسعادة".

وتشارك الفنانة نرمين الفقي في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن والمقرر عرضه رمضان القادم.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.