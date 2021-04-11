مشروعات جديدة .. القابضة للتأمين تستهدف تعزيز استثماراتها البالغة 65 مليار جنيه

تعد شركة مصر القابضة للتأمين، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إحدى الشركات الرائدة فى القطاع المالى غير المصرفى بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، وتعتمد استراتيجية الشركة فى المقام الأول على دعم الاقتصاد الوطنى والمساهمة فى تحقيق زيادة معدلات النمو الاقتصادى، إضافة إلى توفير خدمات ومنتجات تأمينية لعملائها ذات جودة تسبق توقعاتهم.





وتسعى شركة مصر القابضة للتأمين، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، لتعزيز محفظة استثماراتها بالسوق البالغة نحو 65 مليار جنيه، وذلك عبر الدخول في مشروعات وصناديق استثمارية جديدة، ومن أبرز الأنشطة المقرر الاستثمار فيها التعليم والصحة.





مصر القابضة للتأمين تنوع أنشطتها المالية



تحرص شركة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،على تنويع أنشطتها المالية غير المصرفية بجانب نشاطها الأساسى فى قطاع التأمين ، وأعلنت مؤخرا عن اعتزامها تأسيس شركة للتأجير التمويلى والتخصيم وبدء اجراءات تاسيس شركة للتأمين الطبى خلال الفترة المقبلة كما انها بصدد الاستحواذ الكامل على شركة خدمات طبية "تى بى أى" بالاضافة الى مساهمة المجموعة وشركاتها التابعة بنحو 150 مليون جنيه صندوق كاتليست للاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة والعائلي.



ووقعت شركة مصر القابضة للتأمين والبنك الأهلى المصرى للاستفادة من المنصة الخاصة بشركة كاشير للمدفوعات الإلكترونية لإتاحة السداد الإلكترونى لجميع الوثائق الخاصة بشركة مصر للتأمين.





التحول الرقمى

ونفذت مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة أضخم خطة للتحول الرقمى والتطوير المؤسسى والتكنولوجى والتى أدت الى تحقيق نتائج فعالة ومؤثرة فى تطوير مستويات الاداء فى جميع الأنشطة التأمينية والإستثمارية والعقارية.



وعملت المجموعة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، على تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، مما ساعد على تعزيز إعتلاء المجموعة القمة فى مجالها في السوق المصرى وتعزيز مكانتها المتميزة في المنطقة العربية والأفريقية.



الأصول العقارية

تسعى شركة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،لتنمية الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة من خلال الاستغلال الأمثل لقطع الاراضى الصغيرة والتى يمكن للشركة تطويرها ذاتياً، أما الأراضى الكبيرة سوف يتم إقامة مشروعات عليها بنظام المشاركة مع بعض المطورين والمستثمرين، بالإضافة الى الاهتمام بالعقارات التاريخية ذات الطابع المعمارى المتميز وتعظيم العائد المرجو منها.



وحققت شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة صافى ربح خلال عام 2019/2020 4.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 3%.