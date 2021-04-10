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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يقدم نصائح ذهبية للصائمين خلال شهر رمضان

حسام موافي
حسام موافي

قدم الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، مجموعة من النصائح السحرية  للصائمين فى رمضان من مرضى الكبد والسكر.

وقال موافي خلال حواره بالإعلامي محمود سعد مقدم برنامج "باب الخلق" والمذاع عبر قناة "النهار": "الغاية من الصوم هي العبادة والتقرب لله لذلك يجب أن تكون بأفضل صورة".

وأوضح: "شبابنا وقته بيتسرق بسبب المسلسلات وأتمني التركيز في العبادة والصلاة خلال هذا الشهر،  مردفا: "غزوة بدر كانت في شهر رمضان".

وتابع  موافي: "مرضي الكلي والسكر الذين يتناولون الإنسولين ممنوع عليهم الصيام لأنه ضار بهم بشكل كبير، ولكن بعض المرضي يخشون الإفطار خوفا من كلام الناس".

الصلاة شهر رمضان حسام موافي الصيام

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