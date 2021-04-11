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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت يكشف تطورات جديدة بشأن مشاجرة كهربا فى أحد فنادق القاهرة

كهربا
كهربا

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مجلس إدارة الأهلي استفسر من إدارة أحد الفنادق بالقاهرة، بشأن واقعة كهربا لاتخاذ قرار بشأن اللاعب.


وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن إدارة الأهلي استفسرت من إدارة أحد فنادق القاهرة، حول ما تردد بشأن دخول اللاعب محمود كهربا، في مشاجرة مع ابن رجل أعمال شهير.

 

وأكد حتحوت، أن كهربا ونجل رجل الأعمال، رفضا تصوير الواقعة وتحرير محاضر بقسم الشرطة، وخرجا مسرعين بعد تدخل رجال أمن الديسكو، محل الأزمة.

هاني حتحوت كهربا إدارة الأهلي مشاجرة كهربا

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