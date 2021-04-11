عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو الدهب : أتوقع تأجيل مباراة القمة وأفضل التحكيم المصـري

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أنه غير متفائل تماماً بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع، والمقرر إقامتها 18 أبريل الجاري.

 

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten» : أتوقع تأجيل المباراة، رغم تأكيد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد على إقامة المباراة في موعدها المحدد، كما أتمنى إلتزام اللجنة بقرارها بشأن إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصـري حال إقامتها في موعدها ، فهناك العديد من الحكام الجيدين في الدوري العام ، ولا داعي لاستدعاء طاقم تحكيم أجنبي ، خاصةً قي ظل الظروف التي يمر بها الجميع نظراً لجائحة كورونا .

محمود أبو الدهب ازمة مباراة القمة

موضوعات متعلقة

محمود أبو الدهب: مصطفى محمد الأقرب لقيادة هجوم الفراعنة أمام كينيا

محمود أبو الدهب: باتشيكو أفضل من موسيماني ويقدم موسما جيدا

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاده .. عمر الشريف أول مصري يحصل على الجولدن جلوب ويرشح للأوسكار

شاهد | الكشف عن مسرب صور مؤسس "أمازون" الحميمية مع لورين سانشيز

لهذا السبب .. بوريس جونسون يقرر عدم حضور جنازة الأمير فيليب

مدرب صن داونز لـ موسيماني : شالوليلي وسيرينو ليسا للبيع

الصحة العالمية: أزمة صادمة بشأن لقاحات كورونا

هدف ملغي.. ملخص لمسات مصطفي محمد مع جالاتا سراي ضد كاراجومروك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

شخصان يقابلان الله يوم القيامة على هيئة زان وسارق.. احذر أن تكون منهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد