أبو الدهب : أتوقع تأجيل مباراة القمة وأفضل التحكيم المصـري

أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق أنه غير متفائل تماماً بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع، والمقرر إقامتها 18 أبريل الجاري.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج «البريمو» عبر قناة «Ten» : أتوقع تأجيل المباراة، رغم تأكيد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد على إقامة المباراة في موعدها المحدد، كما أتمنى إلتزام اللجنة بقرارها بشأن إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصـري حال إقامتها في موعدها ، فهناك العديد من الحكام الجيدين في الدوري العام ، ولا داعي لاستدعاء طاقم تحكيم أجنبي ، خاصةً قي ظل الظروف التي يمر بها الجميع نظراً لجائحة كورونا .