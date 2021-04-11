عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب صن داونز لـ موسيماني : شالوليلي وسيرينو ليسا للبيع

رولاني موكوينا، المدير
رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي

قال رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، إنه سعيد بتأهل فريقه للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وأضاف رولاني موكوينا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن فريقه كان يهدف للتأهل وتصدر مجموعته حتى تصبح مهمته أسهل في ربع نهائي دوري الأبطال.


وتابع: "كرة القدم دائما بها أشياء غريبة وأخرى أكثر غرابة، وهذا تفسير للخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري، وأنا أبارك لهم على تأهلهم، فهم يستحقون ذلك".


وأكمل: "لايمكنني اختيار فريق معين لمواجهته في ربع النهائي، حظوظ الجميع متساوية والأهلي فريق كبير، ويمتلك مدربا مميزا".


وواصل: "موسيماني مدرب عملاق، وعملت معه فترة كبيرة، وإذا التقى صن داونز مع الأهلي، سيدرس الفريقان بعضهما جيدا، وأتمنى تحقيق نصف ما حققه موسيماني مع صن داونز من إنجازات".


وشدد: "ما يُقال عن رحيل شالوليلي للأهلي، هو مجرد هراء كبير، اللاعب ليس للبيع، ولا نفكر في التفريط فيه، ونفس الحال ينطبق على اللاعب سيرينو".

https://www.youtube.com/watch?v=fuqPxbyoyf8

https://www.youtube.com/watch?v=Hqg8fu5rHCw

صن داونز سيرينو شالوليلي

موضوعات متعلقة

أول تعليق من موسيماني على انفعال الشناوي ورأيه في أداء الفريق

الأهلي يقدم عرضا ماديا أكبر من القيمة التسويقية لـ سيرينو والمفاوضات لم تتم.. طالع التفاصيل

ترشيحاتنا

علي جمعة: قلة الطعام والكلام والمنام تحدث حالة روحانية عالية للإنسان.. فيديو

في ذكرى ميلاده .. عمر الشريف أول مصري يحصل على الجولدن جلوب ويرشح للأوسكار

شاهد | الكشف عن مسرب صور مؤسس "أمازون" الحميمية مع لورين سانشيز

لهذا السبب .. بوريس جونسون يقرر عدم حضور جنازة الأمير فيليب

مدرب صن داونز لـ موسيماني : شالوليلي وسيرينو ليسا للبيع

الصحة العالمية: أزمة صادمة بشأن لقاحات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

شخصان يقابلان الله يوم القيامة على هيئة زان وسارق.. احذر أن تكون منهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد