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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل القباني عن تعيين حكام مصريين للقمة: اتحاد الكرة لا يعيش معنا

صدى البلد

قال وائل القباني لاعب الزمالك السابق، إن قرار اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين للقمة يؤكد أنه لايعيش معنا في الأجواء الحالية.

وتساءل وائل القباني، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "لماذا يصر اتحاد الكرة على الدخول في أزمة بسبب حكام القمة؟.

وتابع: "اتحاد الكرة الحالي يمكنه تغيير أى شئ ولنا مثال في عقوبة محمد الشناوي".

وتابع: "فريق بحجم تاريخ الترجي من العيب أن يترك مباراة لكن هذه حريته ولا يلام على خروج الزمالك، إذا كان يرى أن المولودية أقل خطورة من الزمالك هو حر".

وأردف: "الزمالك يتحمل الخروج من دوري أبطال أفريقيا لأنه قصر من البداية، وفي حالة الشكوى سيكون رد الترجي أنه حافظ على التعادل خوفا من الخسارة.. لا توجد أدلة او مستندات تثبت حدوث تفاوت".

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