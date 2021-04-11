هدف ملغي.. ملخص لمسات مصطفي محمد مع جالاتا سراي ضد كاراجومروك

تعادل فريق جالاتا سراي أمام منافسه فاتح كاراجومروك بهدف لكل فريق، في مباراة الأسبوع الـ34 من منافسات الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفي محمد، حيث سجل هدفًا وتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتقدم ألاسان نداو لفريق فاتح كاراجومروك في الدقيقة 60 قبل أن يدرك ريان بابل التعادل في الدقيقة 64.

جالاتا سراي ظل في المركز الثالث برصيد 62 نقطة ليصبح على بعد خمس نقاط من المتصدر بيشكتاش الذي سيواجه إيرزورومسبور ضمن مباريات نفس الجولة في الدورى التركي .