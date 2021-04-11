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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف ملغي.. ملخص لمسات مصطفي محمد مع جالاتا سراي ضد كاراجومروك

مصطفي محمد
مصطفي محمد

تعادل  فريق جالاتا سراي أمام منافسه فاتح كاراجومروك بهدف لكل فريق، في مباراة الأسبوع الـ34 من منافسات الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفي محمد، حيث سجل هدفًا وتم إلغاؤه بداعي التسلل.

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مصطفى محمد يسعى لكسر صيامه التهديفي مع جالاتا سراي أمام فاتح جمرك

 

وتقدم ألاسان نداو لفريق فاتح كاراجومروك في الدقيقة 60 قبل أن يدرك ريان بابل التعادل في الدقيقة 64.

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مصطفى محمد: لم أتوقع إحراز 6 أهداف في أول 6 مباريات لي مع جالاتا سراي.. فيديو

جالاتا سراي ظل في المركز الثالث برصيد 62 نقطة ليصبح على بعد خمس نقاط من المتصدر بيشكتاش الذي سيواجه إيرزورومسبور ضمن مباريات نفس الجولة في الدورى التركي .

جالاتا سراي الدوري التركي مصطفي محمد

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