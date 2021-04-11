ريال مدريد ضد برشلونة.. بنزيما يلاحق ميسي في جدول ترتيب هدافي الدورى الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما على ضيفه برشلونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ30 من منافسات الدوري الإسباني “الليجا”.

ريال مدريد رفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإسباني ، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 65 في المركز الثالث.

سجل كريم بنزيما هدف فريق ريال مدريد الأول في الدقيقة 14 من زمن المباراة ليرفع رصيده إلى 19 هدف محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الذي فشل في التسجيل أمام الملكي.

ويحتل ميسي المركز الأول في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة.

ويتقاسم بنزيما المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برفقة جيرارد مورينو مهاجم فياريال، ولويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الخطورة الأولى في اللقاء كانت لصالح برشلونة في الدقيقة التاسعة بعد انطلاقة من ألبا في الجانب الأيسر داخل منطقة جزاء ريال مدريد، ليحول عرضية أرضية أمام المرمى إلى ديمبلي، لكن كورتوا تدخل وأبعدها في اللحظة الأخيرة.

رد ريال مدريد كان سريعًا وجاء بالهدف الأول في الدقيقة 14 بعد انطلاقة من فاسكيز في الجانب الأيمن، ليمرر كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء إلى بنزيما الذي لعبها بـ"كعب" القدم في شباك برشلونة.

وضاعف كروس من تقدم ريال مدريد في الدقيقة 28 من اللقاء بعدما حصل فينيسيوس على كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء، سددها الألماني بقوة لترتطم في جسد ديست ثم رأس ألبا وتدخل إلى شباك برشلونة.

وكاد ريال مدريد أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 35 بعد انطلاقة من فينيسوس الذي مرر إلى فالفيردي، ليصوب الأخير كرة قوية ارتطمت في القائم الأيمن لترتد إلى فاسكيز الذي صوبها نحو المرمى شبه الخالي لكن تير شتيجن تدراك الموقف وأبعد الكرة.

وأجرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تبديل أول اضطراري في الدقيقة 43 من الشوط الأول، بعدما دفع بأودريزولا بدلًا من فاسكيز الذي شعر بإصابة في الركبة.

برشلونة كان قريبًا من تقليص الفارق في الدقيقة 44 بعد كرة عرضية ركلة ركنية لعبها ميسي كانت في طريقها نحو الشباك، لكن القائم الأيمن لكورتوا تكفل بمنعها من الدخول إلى المرمى.

فرصة أخرى سنحت لميسي أيضًا في الدقيقة 45+2 بعدما تسلم كرة عرضية من الجانب الأيسر على القائم البعيد، ليستحوذ عليها قبل أن يصوب كرة قوية نحو المرمى لكن كورتوا تألق في إبعادها.

وقلص مينجويزا من تقدم ريال مدريد بتسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 60 من اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية من ألبا حولها من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة بالقدم في أقصى الزاوية اليسرى لكورتوا.

برشلونة كان قريبًا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 بعد خطأ دفاعي فادح استغله ألبا الذي إنفراد بالمرمى، لكن تصويبته إتجهت إلى خارج الملعب بجانب القائم الأيسر، ليحاول برايثوايت اللحاق بها لكن دون جدوى.

وتعرض كاسيميرو للطرد بعدما حصل على بطاقتين صفراويتين في دقيقة واحدة، كانت الأولى لتدخل عنيف على ميسي، ثم أخر مع مينجويزا، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء له في الدقيقة 90.