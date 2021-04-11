خالد الغندور يسخر من أداء مولودية الجزائر والترجي التونسي

سخر خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، من اداء لاعبي الترجي التونسي ومولودية الجزائر في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال افريقيا .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ألف سلامة لاعب وكابتن المولودية جاله شد وهو منفرد بالمرمى وكان هيحرز الهدف الثاني ولكن الشد كان أقوى منه”.



ملخص مباراة الزمالك ضد تونجيت

وفاز الزمالك على تونجيث بـ 4-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وفي الناحية الأخرى تعادل الترجي التونسي مع منافسه مولودية الجزائر، وبهذا التعادل يتأهل فريق المولودية ويصبح الزمالك خارج البطولة.